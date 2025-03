Le Douaron al CorSport: “Palermo ambiziosa come Marsiglia, tutti vogliono la A”

“Ho subito percepito un fervore che raramente si vede in Francia. Mi piace paragonare Palermo a Marsiglia, lì c’è la stessa ambizione”. Queste le parole di Jérémy Le Douaron, intervistato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Secondo l’attaccante “la città vive di calcio, tutti vogliono la serie A, in ogni partita l’atmosfera allo stadio è incredibile. In più il club alle spalle è ambizioso, come me, e mi ha convinto col suo progetto”.

La vittoria col Brescia è solo l’inizio per il francese. “Ora bisogna continuare su questa strada ma il segnale di domenica è preciso: nel Palermo ognuno lotta per l’altro e bisogna dare il massimo fino all’ultimo secondo”.





Infine, tra classifica e playoff. “Non è ancora il momento di guardare la classifica, per chiudere in alto dobbiamo vincere più partite possibili e sta a noi farci trovare pronti. Bisogna restare concentrati gara dopo gara”.