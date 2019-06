In Turchia ne sono sicuri: il Lecce sarebbe in trattativa concreta per prendere Burak Yilmaz, forte attaccante del Besiktas. Il giocatore ha aperto totalmente, vuole l’Italia e la Serie A, campionato che ha sfiorato diversi anni fa quando è stato molto vicino alla Lazio.

Il Lecce ha intuito che Burak Yilmaz può liberarsi a condizioni favorevoli e intanto avrebbe incassato il sì dell’attaccante. Per i salentini sarebbe un colpaccio, nonostante l’età del giocatore turco si avvicini a 34.

Yilmaz, infatti, ha segnato 24 gol in 56 presenze con la maglia della Turchia, conta più di 170 reti nella Serie A turca e nell’ultima stagione, tra Trabzonspor e Besiktas, ha segnato 16 gol in 22 presenze.

Il Lecce, quindi, sogna il gran colpo in attacco. Le prossime ore saranno decisive per definire tutta l’operazione.

