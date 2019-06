Il Venezia, per la seconda volta, si è visto respinto il ricorso dal Tar. L’amministratore delegato, Andrea Rogg, spiega le prossime mosse del club veneto.

“Adesso i nostri legali – dice — si sono messi al lavoro per verificare quale sia la strada migliore da percorrere, al 99% andremo al Consiglio di Stato“.

Il percorso giudiziario del Venezia, quindi, non si ferma anche se è cominciata la programmazione in vista della prossima stagione. Per la posizione di direttore sportivo si fa il nome, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, di Giorgio Perinetti, che tornerebbe in laguna dopo l’esperienza al Genoa.

