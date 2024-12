Longo: “Ritrovate le certezze. Pressioni? Il Palermo è costruito per vincere, noi no”

Parla Moreno Longo. L’allenatore del Bari è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita persa in casa del Palermo al “Renzo Barbera”.

“Abbiamo ritrovato le certezze, dal punto di vista del gioco – afferma l’allenatore -. La squadra ha fatto la prestazione, siamo venuti meno nel risultato. La partita poteva finire in parità. Gli episodi l’hanno indirizzata verso la squadra di casa. Ripartiamo dalla prestazione”.

Sui rosa: “Il Palermo ce lo aspettavamo così nel primo tempo. Lo scacchiere tattico era quello visto nelle ultime partite. Nel primo tempo abbiamo risposto colpo su colpo, non siamo venuti per speculare. Non abbiamo concretizzato, potevamo trovare la zampata giusta”.





Palermo e Bari due grandi piazze, ma per Longo i rosa sono avanti: “La classifica è cortissima, in Serie B può succedere di tutto, è un campionato imprevedibile. Noi non dobbiamo sentirci addosso le pressioni che ha il Palermo, che è costruito per vincere, il Bari no”

