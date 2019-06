Claudio Lotito ha più di qualche sassolino nelle scarpe da levarsi dopo la salvezza ottenuta dalla Salernitana nei playout contro il Venezia.

“Chi ha provato a mandare in C la Salernitana? Tutti – afferma – . La sofferenza è arrivata perché questa squadra era stata costruita per i playoff, compromessi da un blackout generato da un ambiente ostile che ha minato la serenità attorno alla Salernitana. Adesso la Salernitana si è salvata sul campo, ma se il Palermo non fosse retrocesso i playout sarebbero dovuti essere questi, l’ho detto anche a Cosmi. Il problema di questo paese ogni volta che qualcuno fa qualcosa, soprattutto se si chiama Lotito, è perché ci sono dietro gli interessi. È ora di finirla con questa storia”.

“Questa è una battaglia vinta dalla società – continua – dallo staff, dalla squadra da tutti quanti. Lo dimostra il sacrificio che oggi si è visto sul campo. Io ho investito tanto, ma i giocatori della Lazio non ci vogliono più venire in prestito qui perché sentono un clima non favorevole”.

Lotito ce l’ha con tutti: “Se poi divento ingombrante perché so leggere, scrivere e fare conti non è colpa mia. Vengo bistrattato, non aiutato. Oggi alla Salernitana non si può imputare nulla. Ci siamo salvati sul campo e questa storia finisce qui“.

LEGGI ANCHE

LE DICHIARAZIONI DI COSMI

PLAYOUT, IL VENEZIA RETROCEDE IN C DOPO I RIGORI

PLAYOFF SERIE C, IL PISA BATTE LA TRIESTINA E SALE IN B