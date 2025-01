Manchester City, pronti 150 milioni per rinforzare la squadra

Il Manchester City si prepara a investire pesantemente nel mercato di gennaio, mettendo sul piatto 150 milioni di euro per superare le difficoltà recenti e riaffermarsi come potenza assoluta del calcio europeo.

Nonostante le accuse di violazioni delle regole della Premier League, il club non intende fermarsi e mira a regalare a Pep Guardiola tre nuovi innesti di alto profilo: Omar Marmoush, attaccante emergente dell’Eintracht Francoforte, e i giovani difensori Vitor Reis e Abdukodir Khusanov, contesi da molte delle principali squadre europee.

Serve un’alternativa a Haaland

Erling Haaland non ha un sostituto in rosa dopo l’addio di Julian Alvarez. Il fortissimo attaccante ha giocato da titolare tutte le partite di Premier League e Champions League in questa stagione, tranne due: quelle di Coppa di Lega contro Watford e Tottenham.





Per questo si punta a Marmoush, nato il 7 febbraio 1999 a Il Cairo, un attaccante egiziano noto per la sua velocità e versatilità. Dopo gli inizi nel Wadi Degla, si è trasferito in Europa al Wolfsburg nel 2017. Attualmente gioca per l’Eintracht Francoforte e rappresenta la Nazionale egiziana a livello internazionale. La sua valutazione è di circa 60 milioni di euro.

Khusanov, il gioiello uzbeko

Tra i nomi in cima alla lista c’è Khusanov, difensore uzbeko classe 2004, attualmente al Lens. Arrivato dal calcio bielorusso nel 2023 per soli 100.000 euro, Khusanov si è affermato rapidamente come uno dei difensori più promettenti d’Europa, grazie alle sue eccellenti prestazioni in Ligue 1.

Ora, il Manchester City sembra in pole position per aggiudicarselo, con una valutazione che si aggira intorno ai 50 milioni. Il Lens, che ha affidato la trattativa al potente agente Jorge Mendes, potrebbe cederlo in un affare che testimonia la straordinaria crescita del giovane sotto la guida dell’allenatore Will Still.

Reis, il futuro del Palmeiras e del City

Diversa è la situazione di Vitor Reis, difensore brasiliano classe 2006 del Palmeiras. Definito il “nuovo Marquinhos”, il giovane talento potrebbe rimanere in Brasile fino a giugno per completare il Mondiale per Club e affinare il suo sviluppo in un ambiente familiare. Il City, comunque, è pronto a chiudere l’affare e assicurarsi uno dei talenti più luminosi del calcio sudamericano.

Marmoush, Khusanov e Reis rappresentano un mix di esperienza e talento giovanile che potrebbe garantire a Guardiola risorse preziose per affrontare le sfide future, sia in Premier League che in Europa.

