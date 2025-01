Calciomercato, Luperini può tornare in Serie B. Brescia sulle tracce di Rover

Tra le società più attive nei primi giorni della sessione invernale di calciomercato c’è il Südtirol che dopo aver chiuso per il portiere Adamonis, tratta ancora con il Catania per un ex Palermo, vale a dire Gregorio Luperini.

Il centrocampista quest’anno ha collezionato 13 presenze in Serie C senza riuscire a segnare né a fornire assist decisivi. Luperini ritroverebbe Castori, che lo ha già allenato al Trapani e al Perugia. A differenza dell’operazione Adamonis, l’arrivo di Luperini al Südtirol sarebbe più complicato del previsto dato che il centrocampista ha un ingaggio elevato (circa 200.000 euro).

Si muove anche il Brescia di Bisoli, che continua a seguire l’attaccante del Südtirol Rover. Operazione difficile in questo caso perché per i bolzanini il centravanti è incedibile. Per Rover quest’anno 20 presenze e quattro gol segnati.





LEGGI ANCHE

TONI: “A PALERMO MI SONO AFFERMATO”