Calciomercato, il d.s. del Cesena conferma l’interesse per Saric

Dario Saric è uno dei giocatori in uscita dal Palermo. Il centrocampista ha tanto mercato: dalla Turchia danno per fatta la trattativa con il Bodrumspor, ma sono diverse le società di Serie B che stanno seguendo l’evoluzione. Tra queste c’è anche il Cesena, come confermato dal direttore sportivo Artico.

Artico è intervenuto durante la presentazione del nuovo acquisto Antonino La Gumina e ha parlato dei movimenti in entrata a centrocampo: “Saric e Majer? Sono nomi spendibili, ma prima dobbiamo operare in uscita e vedremo le risorse”.

Per Saric sarebbe un ritorno al Cesena visto che ha trascorso i primi anni della sua formazione giovanile proprio con la maglia bianconera. I prossimi giorni saranno decisivi per definire il futuro del centrocampista, di sicuro in uscita dal Palermo.





