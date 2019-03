Il grande doppio ex della sfida tra Venezia e Palermo. Pippo Maniero è protagonista di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in cui ricorda il bel passato nelle due piazze: “Sono affezionato ad entrambe. A Venezia un po’ di più, perché lì ho trascorso ben 4 stagioni, tre delle quali in A. È stato il mio miglior periodo: stavo bene, ho segnato tanto. Poi Zamparini ha preso il Palermo e l’ho seguito in Sicilia”.

A Palermo una sola stagione e una promozione sfiorata: “Anche se non riuscimmo ad ottenere la promozione, ho un ricordo positivo di Palermo, soprattutto per il calore della gente. Realizzai 13 gol, alla fine perdemmo a Lecce, all’ultima giornata, e in A andarono i pugliesi. Quello è stato il rammarico maggiore. In qualche modo, comunque, quella squadra ha preparato il terreno per chi è venuto dopo”.

Maniero spende parole d’elogio per Zamparini: “Alla squadra non faceva mancare nulla. A Venezia è stato un presidente impeccabile. Da parte mia lo ringrazierò sempre. E credo che anche a Palermo abbia fatto molto bene. Forse i tifosi dimenticano un po’ troppo in fretta…”. Poi, un pensiero sul match di domani: “Il Palermo è nettamente più forte ma occhio al Venezia che con Cosmi sarà arrabbiato e motivato. Spero che i rosa ottengano la promozione e che il Venezia si salvi”.

Tra le colonne del quotidiano, spazio anche alla probabile formazione rosanero con la conferma della difesa a quattro e i ballottaggi a centrocampo: Haas insidia Murawski e Chochev per una maglia dal primo minuto. Falletti potrebbe andare in panchina, anche se resta viva l’ipotesi 4-4-2.

LEGGI ANCHE:

GDS – IL COLLEGIO SINDACALE APPOGGIA IL PIANO DI MIRRI

CORSPORT – RISPOLI, TOCCA A TE

AMARCORD ROSANERO: VENEZIA – PALERMO 4-5

VENEZIA – PALERMO, LE PROBABILI