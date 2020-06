“Martin insaziabile, ancora il Palermo”. Questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per introdurre l’articolo di Salvatore Geraci dedicato ai rosanero e al centrocampista francese. In Sicilia ha vinto la sua scommessa di ricostruire la carriera dai piani bassi e ora attende la riconferma dal Palermo per continuare il progetto di risalita, suo e della squadra rosanero (impegnata nel programma triennale).

“Nulla di definitivo nel rapporto con il Palermo, – scrive Geraci sulle pagine del quotidiano – ma tutto lascia prevedere, considerato il rendimento, che il regista possa diventare il leader anche della prossima stagione. Lo vuole lui, lo vogliono i dirigenti”. Non ci sono precise garanzie sul ritorno, ma c’è la certezza di far parte di quell’ossatura per la squadra del prossimo campionato. Una riconferma che del resto è stata guadagnata sul campo, a suon di impegno e prestazioni (23 presenze su 24 da titolare; quinto per minuti giocati; un gole e due assist) che dovrebbero rendere una formalità il nuovo contratto.







Intanto Martin (dopo l’ormai celebre viaggio Palermo – Montecarlo in auto) potrà godersi la famiglia e la nuova normalità di questi giorni (raccontata da Geraci con dovizia di particolari). Sabato rientrerà in Francia, stavolta con comodo, a Roquebrune Cap Martin, ma intanto si divide tra campo e casa. “E’ il primo ad alzarsi e l’ultimo ad andare a letto – spiega la moglie Bianca -. Però, “Bebè” ha tanta forza dentro, senso di organizzazione e responsabilità per fare tutto senza stancarsi, anzi mettendo in evidenza il suo grande orgoglio”.

