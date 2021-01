Il Catania, come aveva annunciato anche Joe Tacopina, comincia a muoversi sul mercato. I rossazzurri sono a un passo dal centrocampista argentino Franco Zuculini.

Come riportato da Tuttomercatoweb, l’affare sarebbe ormai ai dettagli e porterebbe a Catania un “fedelissimo” dell’avvocato italoamericano. Lo stesso Tacopina (che lo aveva avuto come giocatore al Venezia) aveva ammesso di averlo già contattato nelle scorse settimane per proporgli di trasferirsi in Sicilia.





Il giocatore è attualmente in forza nel Defensor Sporting, club uruguaiano, con il quale ha disputato però solo 3 gare, segnando un gol. Zuculini vuole ritornare in Italia, dove ha giocato con Venezia, Verona, Bologna e Genoa per un totale di 76 presenze.

