Il brasiliano Murilo Mendes lascia il Livorno e giocherà la seconda parte del campionato in un altro club di Serie C, la Viterbese. Per il giocatore pronto un contratto triennale. Nelle prossime settimane potrebbero partire da Livorno anche altri giocatori: fra i più probabili, Agazzi, Marsura e Porcino.

Murilo è stato legato alla squadra toscana per quattro stagioni, collezionando 140 presenze. Nella Serie C 2020-21 ha segnato 4 reti in 16 partite.





Il classe 1995 ha salutato affettuosamente i tifosi tramite un post sul suo profilo ufficiuale Instagram: “Dopo quattro anni e sei mesi, con tanti bei momenti e altri un po’ meno, difficile trovare le parole giuste per ringraziare a tutti appassionati Livornesi. Grazie di cuore”.

