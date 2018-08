Il mercato del Palermo accelera. A 10 giorni dalla chiusura del mercato i rosanero provano a chiudere gli ultimi colpi e soprattutto definire le cessioni degli esuberi, su tutte quella di Ilija Nestorovski. Dopo l’arrivo di Puscas, intanto, già in settimana potrebbe arrivare il via libera e l’ufficialità per un altro acquisto quello di Luca Clemenza: il trequartista arriverebbe in prestito secco per un anno dalla Juventus, che non ha trovato l’accordo con il Sassuolo.

LA STRADA É IN SALITA: TANTI EQUIVOCI DA RISOLVERE

Fronte difesa, torna di moda l’ipotesi Riccardo Gagliolo del Parma come rinforzo nel pacchetto centrali (ma con buone doti di adattamento anche da esterno), viste le incertezze ancora legate al futuro di Bellusci, di Rajkovic (si cerca un compromesso sull’ingaggio) e di Struna, che attende ancora novità legate alla sua cessione. Qualora però i centrali non venissero ceduti, il Palermo concentrerebbe i propri sforzi sugli altri reparti e sugli esuberi.

MERCATO PALERMO, PUSCAS: ORMAI É FATTA

Esuberi tra cui figura anche Nestorovski: il match con il Vicenza (giocato con la fascia di capitano) potrebbe essere stata la sua ultima apparizione con la maglia del Palermo e l’arrivo di Puscas potrebbe spingere definitivamente il macedone lontano dalla Sicilia e dall’Italia, precisamente in Inghilterra, dove le offerte non mancano (Everton su tutte) ma dove il mercato chiude fra soli due giorni.

