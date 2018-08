“Fatta per Puscas”. Questo il titolo del Giornale del Sicilia, dedicato alla notizia del giorno, cioè l’arrivo in maglia rosanero di George Puscas, ex attaccante di Novara e Benevento e prodotto del vivaio dell’Inter. Stavolta lo “sgarbo” dell’Hellas con Dawidowicz non si è ripetuto e ora il Palermo si gode il suo nuovo attaccante.

LA STRADA É IN SALITA: TANTI EQUIVOCI DA RISOLVERE

Come riporta Benedetto Giardina, la trattativa è stata lunga soprattutto per convincere il giocatore sul fronte ingaggio (i rosanero hanno ceduto in parte sul fronte dei bonus), mentre con l’Inter ormai l’accordo era stato raggiunto per un trasferimento a titolo definitivo da oltre 3 milioni, soldi vitali in ottica fair play per i nerazzurri.

MERCATO PALERMO, PUSCAS: ORMAI É FATTA

Il suo arrivo in Sicilia, testimoniato anche dalle foto dei tifosi sui social, potrebbe essere seguito dal suo primo allenamento con i nuovi compagni e sblocca probabilmente l’addio di Nestorovski che entro un paio di giorni potrebbe accasarsi in Inghilterra e permettere al Palermo di realizzare un’altra plusvalenza; il tutto in attesa di altri movimenti di mercato e a pochi giorni dalla nuova sfida di Coppa Italia contro il Cagliari.

GLI HIGHLIGHTS DI PALERMO – VICENZA

Tedino (che ha discusso a lungo con Foschi sul mercato e sulla costruzione della squadra al termine del match di Coppa Italia) dovrebbe riconfermare il 4-3-1-2, ma alla lista degli acciaccati si è aggiunto Jajalo, vittima di crampi nel match contro il Vicenza. Intanto la squadra a 10 giorni dall’inizio della Serie A è tutta da inventare: “La prima uscita stagionale ha confermato i timori di un mercato mai iniziato. Un paio di cose hanno funzionato, tutto il resto è da costruire, con il Palermo ostaggio di se stesso e prigioniero di giocatori che nessuno vuole pagare”, chiosa Brandaleone nel suo editoriale.

LEGGI ANCHE

CAOS FROSINONE: IL PALERMO FA DI NUOVO RICORSO AL CONI

CERAVOLO E IL TELEFONO SMARRITO: ESPOSTO DEL PALERMO

MERCATO PALERMO: SI STRINGE PER CLEMENZA