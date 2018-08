Ultimi fuochi per il mercato rosanero. Il Palermo ha chiuso ieri per l’arrivo di Cesar Falletti (domani o martedì il suo sbarco in Sicilia) ma ci potrebbe essere un altro colpo in attacco ed il nome è sempre quello di Luca Clemenza, a cui si aggiunge l’idea di un ritorno di Rolando (ma bisogna prima ricucire i rapporti con la Samp dopo la trattativa La Gumina di inizio estate).

La concorrenza è nutrita (anche Sassuolo e Parma sulle sue tracce) ma i contatti con l’agente sarebbero ben avviati. Del resto l’agente, come sottolinea il Giornale di Sicilia, è lo stesso di Andrea Rispoli con il quale si cerca di trovare al più presto una soluzione per la cessione: il ritorno a Parma (squadra in cui aveva giocato nel 2014/15 prima di arrivare a Palermo) viene ritenuta dal suo procuratore una soluzione ideale, preferibile agli interessamenti di Bologna e Torino.

Mercato in uscita che si sviluppa tutto in difesa e sugli esterni: Aleesami è al momento infortunato e alcune squadre di Serie A si sono fatte avanti ma senza troppa convinzione, mentre ormai Struna (per il quale va scemando l’interesse del Werder Brema) è ormai totalmente fuori dai piani tecnici di Tedino.

Potrebbe chiudersi a breve anche la telenovela Nestorovski, visto che Palermo e Udinese si incontreranno nei prossimi giorni per trattare sulle richieste dei rosa (almeno 6 milioni): quella di Cagliari però potrebbe davvero essere l’ultima partita del macedone in maglia rosanero.

