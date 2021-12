MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo cerca di risolvere parte dei suoi problemi con il mercato di riparazione. Come riporta Il Giornale di Sicilia, il club rosanero avrebbe avviato i contatti per Lorenzo Lollo, calciatore in forze al Bari.

Lollo è un centrocampista classe 1990 ai margini del progetto dei pugliesi: in stagione, riporta il quotidiano, ha registrato solamente una presenza di due minuti contro il Campobasso.

La dirigenza rosanero sembra comunque essere impegnata sul reparto del centrocampo: oltre a Lollo è vivo anche il nome di Nardi. Il Palermo però ha un solo slot a disposizione.

