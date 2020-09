Il Palermo è a caccia di un attaccante per completare l’attacco e il nome che spunta è quello di una vecchia conoscenza del mondo rosanero: si tratta dell’agrigentino Gaetano Monachello, ex Palermo e reduce da esperienze a Venezia e Pordenone.

Come riportato dalla TGR Sicilia, lo scenario di mercato sarebbe quello di un derby fra Palermo e Catania (che segue il giocatore, ma in attacco si è già rinforzata con Gatto e lavora a un possibile scambio Tulli-Curiale col Catanzaro): i rosanero sarebbero anche per questo in vantaggio nella corsa all’attaccante, che in rosanero – con la vecchia società – collezionò solo cinque presenze ed un gol da giugno a dicembre 2017 in Serie B.

LEGGI ANCHE





MARTINELLI NON PUO’ TORNARE A GIOCARE

IL PUNTO SUL MERCATO: PARLA SAGRAMOLA

IL MESSAGGIO DI PELAGOTTI A MARTINELLI