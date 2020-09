Il Palermo continua a cercare pedine per l’attacco. La dirigenza rosa si sta guardando intorno, in attesa di qualche ghiotta occasione dal calciomercato, sempre in evoluzione.

Secondo quanto riportato da Giovanni Mazzola per il Giornale di Sicilia, potrebbero risalere le quotazioni di Mamadou Kanoute. Il Catania, infatti, che era interessato al giocatore, ha ufficializzato Sarao in attacco e potrebbe non effettuare più operazioni.





Il Palermo, insieme al Cittadella, aveva effettuato dei sondaggi negli ultimi tempi e ora, senza concorrenza, potrebbe tornare all’attacco per Kanoute, evitando così il pericolo che si scateni un’asta per il giocatore.

Nella lista dei rosa continuano a esserci anche Federico Gerardi e Michele Vano. Per il primo bisogna registrare l’interesse di tante società di C, mentre per il secondo il Palermo dovrebbe battere la concorrenza della Triestina.

