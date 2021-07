MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La priorità del Palermo è piazzare gli esuberi. Come ha riportato Il Giornale di Sicilia, Somma, Broh, Crivello e Saraniti non hanno preso parte al raduno per l’inizio della stagione.

Una scelta ben chiara, e adesso la palla passa al mercato, con Somma che potrebbe essere inserito in una trattativa per portare Perrotta in rosanero: Castagnini sta lavorando allo scambio con il Bari. Per Saraniti la favorita rimane il Gubbio, ma alla finestra sono anche interessate Carrarese e Taranto.

Ancora nessuna sirena di mercato né per Broh né per Crivello, mentre è ancora da chiarire il futuro di Lucca dopo l’inserimento del Pisa.

