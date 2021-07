MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La stagione del Palermo è ufficialmente iniziata: i rosa si sono ritrovati al Barbera e hanno iniziato gli allenamenti pre ritiro. Come riporta Il Giornale di Sicilia, ad allenarsi con la squadra alla Favorita c’erano anche Antonio Mazzotta e Antonio Di Gaudio.

I due calciatori palermitani sono svincolati e la loro presenza all’allenamento ha destato non poca curiosità, anche se al momento con il club rosa non c’è alcun legame.

L’ex rosa Mazzotta è infatti un laterale sinistro e in quel ruolo ci sono già Giron e Valente. Di Di Gaudio invece tutti ricordano la lunga trattativa con il Palermo che non è più andata in porto lo scorso anno.

