Erasmo Mulé pronto a tornare a Trapani? É questo lo scenario di mercato apertosi nelle ultime ore, con il ds Raffaele Rubino che dopo aver puntato fortemente e contribuito a valorizzare il difensore di Alcamo ora potrebbe accoglierlo nuovamente nel club granata, il cui budget sarebbe in continuo aggiornamento dopo la corsa per l’iscrizione.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, la Sampdoria (che da gennaio è proprietaria del cartellino) potrebbe scartare il giovane difensore dopo il ritiro estivo. Mulé (seguito anche da Cittadella e Venezia) dunque potrebbe fare subito ritorno in maglia granata e in chiave giovani saranno il regista Colpani e il portiere Carnesecchi i primi due “colpi” frutto della rinnovata sinergia instaurata con l’Atalanta.

In entrata si seguono con interesse Bruscagin, Cremonesi e Fornasier, mentre con il Parma si lavora ai ritorni di Dini, Golfo e Scognamillo. Ma il mercato del Trapani è attivo anche in uscita: il difensore Andrea Scrugli, in scadenza di contratto, ha firmato un contratto annuale con la Triestina dove raggiungerà i due ex granata Steffè e Maracchi. E anche per Garufo e Girasole le percentuali di permanenza sono nettamente in ribasso.

