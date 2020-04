Messina, De Luca: "Da adesso si passa alle nostre condizioni. Basta sbarchi indiscriminati"

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, non ha intenzione di essere morbido con chi vuole attraversare lo Stretto e in giornata ha firmato un’ordinanza che introduce da mercoledì prossimo un sistema di prenotazione on line all’indirizzo www.sipassaacondizione.comune.messina.it per chiunque voglia raggiungere la Sicilia, una sorta di nulla osta. La richiesta deve essere effettuata almeno 48 ore prima rispetto alla data del viaggio.

“Da adesso si passa alle nostre condizioni – dice De Luca – . Mi sono stancato di implorare i governi nazionale e regionale affinché si introduca un database per l’accesso controllato in Sicilia. Me ne frego se il ministro dei Trasporti o il Viminale non agiscono, me ne frego se il presidente Musumeci rifiuta ogni mio invito ad adottare un sistema di controllo capillare e verificabile”.

“A loro gli dico: basta con gli sbarchi indiscriminati – continua – . Da mercoledì prossimo, a Messina non si entra più senza un nostro nulla osta. Non vogliono agire? Lo faccio io. Sul mio territorio, le modalità di accesso le stabilisco io. Schiererò il mio esercito e bloccherò il transito se non in linea con la nostra ordinanza”.

