Modena – Palermo in tv e streaming | Dove vedere la gara in diretta

La Serie B torna dopo la sosta. Il Palermo affronta il Modena nella 9a giornata di campionato.

Si torna in campo dopo la sosta. Il Palermo, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Salernitana, affronta il Modena, che ha conquistato un punto nelle ultime due partite grazie al pareggio contro il Catanzaro. Una partita da non sbagliare per entrambe le squadre.

I precedenti tra Modena e Palermo allo stadio “Braglia” vedono un leggero vantaggio per i padroni di casa. Su 25 incontri, il Modena ha vinto 12 volte, il Palermo 6, e ci sono stati 7 pareggi. Le sfide sono cominciate nel 1937, con una netta vittoria per 3-1 del Modena, e si sono susseguite nel corso dei decenni, spesso in Serie B, con risultati altalenanti.

Il periodo di maggiore dominio per il Modena si è verificato tra gli anni ’30 e ’60, con alcune vittorie significative come il 4-0 nel 1948 e il 3-0 del 1964. Tuttavia, negli ultimi anni, il Palermo ha ottenuto buoni risultati, vincendo le due ultime sfide giocate nel 2022 e nel 2023 entrambe per 2-0.

Interessante anche il bilancio degli allenatori. Pierpaolo Bisoli, tecnico del Modena, ha affrontato il Palermo sette volte, ottenendo una sola vittoria. Dall’altra parte, Dionisi ha battuto il Modena nell’unico precedente. Anche l’arbitro Rapuano ha una storia positiva con il Modena, con una vittoria su un totale di un incontro diretto.

Modena – Palermo, dove vederla in tv e streaming

La partita è trasmessa in streaming da DAZN (QUI il link), unica piattaforma che ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere il campionato di Serie B.

Per abbonarsi a DAZN, è necessario visitare il sito ufficiale o scaricare l’app DAZN su dispositivi compatibili. Una volta registrati con un account personale, è possibile scegliere il piano di abbonamento preferito, che può essere mensile o annuale. Dopo aver selezionato il piano, bisogna inserire i dati di pagamento richiesti (carta di credito, PayPal o altri metodi disponibili). Completata la procedura, l’abbonamento sarà attivo e si potrà iniziare a guardare i contenuti in streaming offerti dalla piattaforma.

Dazn in tv, come vedere la partita su un televisore

Per vedere DAZN su un televisore Smart, basta scaricare l’app dallo store integrato (come Google Play o Apple TV) e accedere con il proprio account DAZN. Una volta effettuato il login, si può sfogliare l’ampia selezione di eventi sportivi e guardare il contenuto direttamente sul televisore.

Se invece la TV non è Smart, ci sono diverse alternative per accedere a DAZN. È possibile collegare dispositivi come Chromecast o Amazon Fire Stick alla porta HDMI del televisore e trasmettere i contenuti DAZN dal proprio smartphone o tablet. Altre opzioni includono console di gioco come PlayStation e Xbox, che supportano l’app DAZN, oppure un decoder Sky Q, che integra il servizio nella sua offerta. In tutti i casi, serve una connessione internet stabile per garantire una visione senza interruzioni.