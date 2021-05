A volte ritorna. E quando lo fa lascia il segno. La stagione di Mario Balotelli è stata falcidiata dai problemi fisici e dai ritardi di condizione, ma nei momenti disponibili Super Mario ha risposto “presente”.

Oggi una doppietta in dieci minuti per ricordare al mondo quel giocatore pieno di talento che purtroppo si è andato perdendo per strada. Due gol fondamentali per la vittoria finale. Balotelli entra in campo all’80esimo. La situazione vede la Salernitana pareggiare contro il Monza, ma basta un minuto e l’ex attaccante dell’Italia cambia tutto.





All’81 arriva il primo gol con Mario che sfrutta un errore di Belec per concludere a rete. Dopo dieci minuti esatti arriva la rete del raddoppio: sempre di Mario, sempre di destro. Nel finale c’è anche spazio per un piccolo litigio con un addetto della Salernitana. Giallo per l’ex inter ed espulsione per il granata. Vittoria in pieno stile Balotelli.