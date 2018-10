Spettacolo ed emozioni, come previsto, a Parigi per la sfida di lusso tra la Francia e la Germania. Hanno vinto i campioni del mondo per 2 a 1 ma hanno sofferto parecchio contro una Germania finalmente positiva, che era andata in vantaggio nel primo tempo sfiorando anche il raddoppio. Decisivo Griezmann, autore di una doppietta, grazie anche a un rigore piuttosto generoso.

In Lega B colpaccio del Galles in Irlanda. Brutta sconfitta contro l’Armenia per la Macedonia di Trajkovski e Nestorovski, quest’ultimo entrato dalla panchina quando ormai la partita era sul 2-0 per gli armeni, che poi hanno dilagato nel finale; per i macedoni (primi nel loro girone) la corsa alla promozione in lega C torna in discussione. Seconda vittoria consecutiva per Gibilterra.

Lega A

Francia – Germania: FINALE 2 – 1 Marcatori: 14′ p.t. Kroos (G) su rigore, 17′ s.t. Griezmann (F), 35′ s.t. Griezmann (F) su rigore

Lega B

Ucraina – Repubblica Ceca: FINALE 1 – 0 Marcatori: 43′ p.t. Malinovskyi (U)

Irlanda – Galles: FINALE 0 – 1 Marcatori: 13′ s.t. Wilson (G)

Lega C

Norvegia – Bulgaria: FINALE 1 – 0 Marcatori: 31′ p.t. Elyounoussi (N)

Slovenia – Cipro: FINALE 1 – 1 Marcatori: 37′ p.t. Papoulis (C), 38′ s.t. Skubic (S). Al 21′ s.t. espulso Kastanos (C). Al 45′ s.t. espulso Ilicic (S). Al 52′ s.t. espulso Demetriou (C)

Lega D

Kazakistan – Andorra: FINALE 4 – 0 Marcatori: 21′ p.t. Seidakhmet (K), 39′ p.t. Turysbek (K), 16′ s.t. autogol Gomes (K), 29′ s.t. Murtazayev (K). Al 19′ s.t. espulso Alaez (A)

Lettonia – Georgia: FINALE 0 – 3 Marcatori: 8′ p.t. Kankava (G), 29′ p.t. Gvilia (G), 16′ s.t. Chakvetadze (G). Al 5′ p.t. Qazaishvili (G) ha sbagliato un rigore

Armenia – Macedonia: FINALE 4 – 0 Marcatori: Pizzelli (A), 22′ s.t. Movsisyan (A), 36′ s.t. Ghazarayn (A), 49′ s.t. Mkhitaryan (A)

Gibilterra – Liechtenstein: FINALE 2 – 1 Marcatori: 15′ p.t. Salanovic (L), 16′ s.t. Cabrera (G), 21′ s.t. Cabrera (G)

