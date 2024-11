L’oroscopo del Palermo, le stelle “rivoluzionano” la difesa. Insigne match winner

Cosa dice l’oroscopo calcistico dei rosanero in vista della sfida contro il Cittadella? Ecco quali segni zodiacali saranno più in forma e chi potrebbe invece incontrare qualche difficoltà. Una previsione che, tra stelle e un po’ di ironia, potrebbe darci indizi sul potenziale protagonista in campo.

I segni al top

TORO – Questo segno domina la rosa del Palermo (Nedelcearu, Lund, Ranocchia, Vasic, Le Douaron, Di Mariano, e Insigne), e i pianeti sono in perfetto allineamento per donare forza e resistenza. Per i Toro in campo, l’energia è tale da garantire solidità difensiva e spinta in attacco. Nedelcearu e Insigne, in particolare, sembrano destinati a offrire prestazioni concrete, trasmettendo sicurezza ai compagni. Aspettiamoci grande concentrazione e tenacia da questo gruppo.

VERGINE – Con Pierozzi, Buttaro e Henry tra le fila della Vergine, Questo segno promette affidabilità e precisione. La Vergine sa come fare tesoro di ogni occasione. L’attaccante Henry potrebbe portare il suo contributo in avanti ma senza forzare troppo. Fanno parte di questo segno anche Pierozzi e Buttaro, finora poco utilizzati: Dionisi ci pensi, le stelle dicono che con la loro disciplina difensiva non lasceranno molto spazio agli avversari.





CAPRICORNO – Verre, unico Capricorno in rosa, ha il supporto astrologico per dare equilibrio e stabilità a centrocampo. Le stelle dicono che rimarrà concentrato e gestirà i tempi con saggezza: non vedremo giocate spettacolari, ma la sua prestazione potrebbe rivelarsi decisiva nel controllo del ritmo di gioco, rendendolo una colonna portante in fase di transizione.

I segni in ombra

GEMELLI – Diakité e Di Francesco, rappresentanti dei Gemelli, potrebbero non trovarsi al meglio. Questo segno, notoriamente dinamico ma un po’ dispersivo, potrebbe soffrire la pressione del Cittadella. Di Francesco sulla fascia sinistra rischia di faticare a trovare continuità, mentre Diakité potrebbe risentire delle situazioni più complesse.

ACQUARIO – Segre, l’Acquario capitano, potrebbe sentirsi un po’ in affanno. Le stelle suggeriscono che per lui sarà difficile mantenere la lucidità e il focus necessari. Meglio non esagerare con la creatività e concentrarsi sulle cose semplici per evitare passi falsi.

SAGITTARIO – Ceccaroni, il Sagittario, sembra avere una giornata in salita. Con un rischio di calo energetico, potrebbe fare fatica a mantenere alta l’attenzione in difesa. Occhio quindi a qualche possibile sbavatura o indecisione sotto pressione.

La formazione delle stelle: Desplanches, Buttaro, Nedelcearu, Nikolaou, Lund; Gomes, Segre, Verre; Insigne, Henry, Di Mariano.

UOMO PARTITA – Roberto Insigne (Toro), grazie alla sua determinazione e concretezza tipica del segno, potrebbe risultare decisivo in fase offensiva. Le stelle promettono un’ottima giornata per lui, rendendolo il candidato perfetto per guidare il Palermo verso una prestazione brillante.