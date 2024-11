Dal Canto: “Palermo tra le favorite, ma nella partita singola può succedere di tutto”

Alessandro Dal Canto, allenatore del Cittadella, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della difficile gara contro il Palermo e ha parlato delle difficoltà di una sfida complicata.

“Il Palermo credo che sia tra le favorite, l’organico non lo scopro io – afferma – . Nella partita singola può sempre succedere di tutto. Dobbiamo affrontare i rosa sapendo che possiamo andare in difficoltà. L’ambiente sarà caldo ma il Cittadella ci è abituato, deve essere uno stimolo in più”.

“Dobbiamo sbagliare poco nell’aspetto tecnico – continua – . Il Palermo ha giocatori forti ma chi sbaglia meno ha dei vantaggi”.





Sul momento della squadra, dice: “Il pari con la Sampdoria ci ha rafforzati. C’è da dare continuità all’atteggiamento, deve essere la base di partenza per il Cittadella”.

