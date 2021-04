Dal 3 al 18 aprile il Palermo giocherà cinque insidiose partite. Come scrive Il Giornale di Sicilia, i rosa sono chiamati a dare tutto in questo ultimo tour de force, sperando che le ultime due giornate siano un po’ più soft.

Il Palermo dovrà affrontare in ordine Casertana, Monopoli, Vibonese, Foggia e Bari: come è solito essere nei i finali di stagione, tutte le squadre appena citate hanno bisogno di fare punti. La Casertana in virtù dello scontro diretto proprio con i rosa; il Monopoli al momento occupa la 15° posizione, l’ultima utile per salvarsi direttamente; la Vibonese di Plescia occupa invece la 14° e insegue disperatamente per non disputare i playout; il Foggia, così come i rosa punta a una posizione il più agiata possibile nella corsa ai playoff; e infine il Bari, che si giocherà fino alla fine la 3° posizione con il Catanzaro.





Il Palermo, passate queste due settimane, potrebbe arrivare alle ultime due giornate con una speranza: Cavese e Virtus Francavilla, arrivate a quel punto, potrebbero essere due squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato, con la prima già sicura dei playout e la seconda certa della salvezza.

ECCO IL CALENDARIO

Sabato 03/04: Casertana-Palermo

Mercoledì 07/04: Monopoli-Palermo

Sabato 10/04: Palermo-Vibonese

Mercoledì 14/04: Palermo-Foggia

Domenica 18/04: Bari-Palermo

Domenica 25/04: Palermo-Cavese

Domenica 02/05: V. Francavilla-Palermo

