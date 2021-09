MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Andrea Accardi salterà anche il match contro il Catanzaro oltre a quello di oggi col Taranto. L’indiscrezione sul recupero dall’infortunio è stata riportata dal Giornale di Sicilia. Il difensore rosa si sta riprendendo dalla lesione al polpaccio accusata in amichevole l’8 agosto.

Ormai il peggio sembra passato ma servirà ancora qualche giorno per tornare al 100%. Accardi lavora da circa un mese a parte dai compagni e anche dopo il ritorno dalla Puglia per lui è previsto di continuare con la preparazione differenziata.

Difficile quindi che possa riprendersi totalmente per il Catanzaro, salvo accelerate improvvise. Più probabile il suo rientro per la trasferta di Viterbo contro il Monterosi. Il ritorno in gruppo è invece previsto per giovedì.

LEGGI ANCHE

GDS – “PALERMO, A TARANTO CAMBIA MODULO: TORNA VALENTE”