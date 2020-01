Un altro primato per il Palermo. Come riportato da ‘Il Giornale di Sicilia’ i rosa sono primi nel girone per gol segnati nei minuti di recupero. Decisiva la partita contro il Marsala, che ha visto gli uomini di Palermo segnare a tempo scaduto sia nel primo che nel secondo tempo.

La prima e unica altra volta fu durante Palermo – Corigliano, con il gol al 92′ di Sforzini appena entrato. I rosanero non sono gli unici ad essere a quota tre: con lo stesso score ci sono anche FC Messina, Troina e Castrovillari, con queste ultime due che hanno trovato la rete ‘finale’ sempre nei secondi tempi.

