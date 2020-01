“Troppa pressione”. Questo è la frase ricorrente nelle parole e nel pensiero di Dario Mirri, che in una lunga intervista ha esternato più volte la propria preoccupazione per la grande pressione sulla squadra rosanero e sul tecnico Rosario Pergolizzi, chiedendo ai tifosi di mettere da parte gli eccessi e sostenere la squadra per raggiungere la promozione in C, l’unico obiettivo possibile.

Nel corso della lunga intervista concessa a 7 Gold Sicilia, il presidente del club rosanero difende l’allenatore: “Domenica ero allo stadio e onestamente alla sostituzione di Felici sembrava che il pubblico non aspettasse altro che crocifiggerlo. Leggo la reazione dei tifosi come un amore eccessivo, ma non so se questo sia positivo, credo che questo generi troppa pressione nei calciatori. Rosario è stato scelto per meriti: è un ottimo allenatore, è primo in classifica e credo che lui stia dimostrando una pazienza pazzesca. Si sta prendendo delle responsabilità e sa bene che deve vincere. Se non vince andrà a casa, ma prima di lui ad andare a casa sarà il presidente, perché il Palermo non può non andare in Serie C”.

Poi un richiamo all’unità in vista del girone di ritorno: “Se non siamo bravi tutti quanti a restare uniti e il pubblico non ci sostiene in questo sforzo, è più complicato. Spero che questa mia forza sia condivisa da tutti i tifosi. I nostri sono ottimi ragazzi, persone per bene, che stanno male così come i tifosi e se non li aiutiamo e li buttiamo giù, credo facciano fatica a sopportare questa pressione. Questa è la preoccupazione e la paura che può esserci”.

