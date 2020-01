Il Palermo torna a giocare di sabato. Come riportato da ‘Il Giornale di Sicilia’ l’ultima volta per i rosa risale a Palermo – Cittadella dell’11 maggio 2019, ultima partita ufficiale dell’Us Città di Palermo. L’11 gennaio 2020 si consumerà il ritorno in casa del San Tommaso.

La partita finì 2 – 2, nel Palermo segnarono Nestoroski e Trajkovski, ma i tifosi non ricordano questo avvenimento tanto quanto quello che successe due giorni dopo, il 13 maggio 2019, quando arrivò la prima di una serie di delusioni cocenti per i tifosi: il Tribunale federale nazionale condannò il Palermo in Serie C.

