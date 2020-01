“Quel che esalta di più, è la capacità di adattarsi a tutti i ruoli del tridente“. Così l’edizione de ‘Il Giornale di Sicilia’ parla del nuovo acquisto Roberto Floriano, chiamato già a fare la differenza contro il San Tommaso e a far uscire il reparto offensivo dalla ‘crisi del gol’.

Massimo Morgia, ex tecnico del Palermo che ha avuto a disposizione Floriano ai tempi della Pistoiese, intervistato da Benedetto Giardina esalta le caratteristiche dell’attaccante: “Uno dei più forti che abbia mai allenato. Ha dribbling, estro, tiro e una velocità super. Ci siamo sentiti in questi giorni – aggiunge Morgia – gli ho detto che adesso è in una delle piazze più belle d’Italia e non deve pensare di essere sceso di categoria. Quando vai a Palermo è come se stessi andando in Serie A“.

Nell’edizione de ‘Il Giornale di Sicilia’ troviamo anche un curioso dato sui minuti di recupero e il ricordo dell’ultima volta in cui i rosa giocarono di sabato in vista della partita con il San Tommaso.

