Palermo C5, vittoria in Coppa Italia contro il 3M: rosa al prossimo turno

Il Palermo Calcio a5 batte il 3M con il risultato di 6 – 1 contro il 3M Calcio a5 aggiudicandosi il passaggio del turno in Coppa Italia.

Primo tempo equilibrato che si conclude con il risultato di 1 – 1 (per i rosa in gol Consiglio). Nella ripresa il Palermo dilaga con le reti di Musso (doppietta), Romano (doppietta), Biondo.

Una vittoria che vale doppio per i rosanero, che non solo passano al turno successivo di Coppa Italia ma si tolgono anche la soddisfazione di aver ribaltato la sconfitta dell’andata (il 3M si era imposto per 2 – 1).