Palermo Futsal Club, 7 gol al Sicilia Futsal: sabato scontro al vertice

Il Palermo Futsal Club batte il Sicilia Futsal con il risultato finale di 7 – 2: la compagine rosanero è sempre più al primo posto, a pari punti con il Pioppo Futsal.

La vittoria porta la firma di capitan La Fiura (doppietta), Franco, Nicchia, Vivarelli, Faia e Fiorentino. Rosanero che salgono a quota 15 punti in classifica facendo 3 su 3 in casa.

La squadra allenata dal tecnico Natale Gentile adesso si prepara ad una settimana di fuoco in vista della sfida per il primo posto contro il Pioppo Futsal. Sabato 9 novembre alle ore 15:00 al Pala Don Bosco si giocherà la partita valevole per la vetta in solitaria.