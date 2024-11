Südtirol, Zaffaroni in pole per sostituire l’esonerato Valente

Marco Zaffaroni è il principale indiziato per sostituire l’esonerato Federico Valente. Il Südtirol ha scelto l’ex tecnico della FeralpiSalò per provare a risollevare le sorti della squadra, finita nei bassifondi della classifica.

Secondo quanto riportato su TMW, il club sarebbe in continuo contatto con Zaffaroni. L’allenatore avrebbe deciso di accettare l’offerta del club e nella giornata di martedì 5 novembre dovrebbe dirigere il primo allenamento per preparare la partita contro il Sassuolo.

Zaffaroni tornerebbe in panchina dopo l’esperienza nella stagione precedente con la FeralpiSalò. L’allenatore ha raccolto 28 punti in altrettante partite, ma non è riuscito a invertire il trend negativo della squadra, retrocesso da penultimo con 33 punti. A fine stagione, quindi, non è stato confermato dalla società.





