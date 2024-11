“Palermo, su Nedelcearu era rigore”: l’ex arbitro Calvarese bacchetta Fourneau

Tante polemiche durante Palermo – Cittadella. L’episodio più contestato dai giocatori rosanero è stato al minuto 23′ del secondo tempo: un contatto aereo tra Nedelcearu e Kastrati, con il difensore palermitano che colpisce in anticipo sul portiere avversario e viene travolto. Un episodio che tra l’altro è stato analizzato dal Var che lo ha giudicato non passibile della massima punizione.

Ma il rigore c’era. E lo dice chiaramente uno del mestiere, l’ex arbitro di Serie A Giampaolo Calvarese, che ne ha parlato sul suo sito “Calvar”.

“Dai replay sembra che ad arrivare per primo e a colpire il pallone sia il difensore del Palermo. Poi Kastrati lo colpisce in modo pericoloso col pugno chiuso. Ragion per cui l’arbitro – il signor Fourneau – avrebbe dovuto assegnare calcio di rigore. E il VAR, di fronte al mancato fischio in campo, sarebbe dovuto intervenire per correggere l’errore”.





Calvarese ha paragonato questo contatto all’episodio di un anno fa tra Nzola e Sommer in Fiorentina – Inter.

“Lì Aureliano assegnò il penalty per la squadra viola nonostante il portiere svizzero fosse arrivato per primo sul pallone, prima di colpire l’attaccante avversario. Il portiere arrivò per primo e il rigore fu fischiato lo stesso (un errore, a mio avviso). Qui, a Palermo, è il difensore ad arrivare per primo: a maggior ragione, un caso da penalty” .

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA