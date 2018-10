All’ultimo respiro. Il Palermo gioca una partita non brillante ma di quantità e trova il gol della vittoria nei minuti finali: a decidere il match un tiro di Nestorovski deviato da Marchizza, dopo un lungo assalto dei rosanero che ora salgono a 11 punti tornano a -2 dal secondo posto.

48′ s.t. – FALLETTI: destro in contropiede da posizione defilata, pallone in curva.

47′ s.t. – Pallone recuperato dal Palermo, che prova a ripartire in contropiede: ultimi assalti del Crotone.

Tre minuti di recupero

45′ s.t. – Moreo lotta sulla trequarti, ma non riesce a recuperar palla: comunque buon impatto dell’ex Venezia.

43′ s.t. – MURAWSKI! Forcing finale del Palermo: il polacco sfiora il gol con la conclusione del limite, pallone alto.

41′ s.t. – GOOOOLL PALERMO!!!!! NESTOROVSKI!!! Nestorovski riceve da Jajalo, che porta palla fino alla trequarti: deviazione decisiva di Marchizza sul destro del macedone.

41′ s.t. – SIMY! Brignoli blocca dopo la deviazione di Rajkovic!

39′ s.t. – Falletti prova ancora a inventare, ma Nestorovski e l’uruguiano non si intendono. Poi Rajkovic prova a crossare, ma sbaglia tutto e manda il pallone sul fondo.

36′ s.t. – MOREO!!! Falletti vince un contrasto, poi rimane a terra. Il pallone resta a disposizione di Moreo per il tiro in corsa: conclusione alta di pochissimo.

35′ s.t. – Bella palla di Falletti da posizione defilata sulla sinistra: Nestorovski controlla ma non riesce a colpire in porta con il mancino.

34′ s.t. – Il Palermo trova Aleesami sulla sinistra: buono il suo inserimento, ma il suo cross teso finisce tra le braccia di Cordaz, ben appostato sul primo palo.

31′ s.t. – CROTONE VICINO AL GOL!! Rohden calcia dal limite e sfiora il secondo palo: conclusione potente sul fondo.

31′ s.t. – CAMBIO PALERMO: esce Trajkovski, entra Falletti.

29′ s.t. – CAMBIO CROTONE: esce Budimir, esce Faraoni.

28′ s.t. – Il Palermo vince ancora i duelli a centrocampo e alimenta l’azione: pallone lungo per l’inserimento di Rispoli ma l’esterno è in fuorigioco.

26′ s.t. – TRAVERSA RISPOLI!!!! Cross dalla destra deviato e pallone che si stampa sulla traversa (Cordaz battuto). Jajalo alimenta l’azione e guadagna calcio d’angolo: Moreo vicino alla conclusione.

26′ s.t. – CAMBIO PALERMO: esce Puscas, dentro Moreo

25′ s.t. – Ancora un lancio lungo per le punte e altre palla persa da parte del Palermo, che però vince il duello aereo a centrocampo. Cross per Puscas, ma Vaisanen lo anticipa di testa e mette in angolo.

23′ s.t. – Trajkovski viene anticipato e perde palla: il Crotone prova a ripartire ma Budimir vanifica tutto con un fallo di mano.

21′ s.t. – Aleesami trova Trajkovski sulla trequarti di sinistra: il macedone converge ma perde il momento buono per il tiro e viene anticipato.

20′ s.t. – Palermo che cambia ancora modulo e torna alla difesa a tre: i rosa provano a risalire il campo.

19′ s.t. – CAMBIO CROTONE: esce Stoian, entra Simy.

18′ s.t. – CAMBIO PALERMO: esce Haas, entra Rispoli.

17′ s.t. – NESTOROVSKI!! Ottimo movimento di Puscas che salta due avversari sulla sinistra e mette il cross basso per Nestorovski: con il sinistro il macedone però non inquadra la porta.

14′ s.t. – JAJALO! Ancora una conclusione dalla distanza: il sinistro del bosniaco non manca molto di molto l’incrocio sul secondo palo.

11′ s.t. – Conclusione da lontano di Nestorovski: Cordaz blocca in due tempi.

10′ s.t. – NESTOROVSKI! MA E’ FUORIGIOCO! Punizione Palermo lungo l’out di destra: Bellusci scodella in area per Nestorovski che segna in rovesciata, ma il macedone viene pescato in fuorigioco. Decisione dubbia però: dopo il replay il macedone sembra in linea.

6′ s.t. – Ancora Crotone, ancora sull’asse Martella-Benali: cross dalla sinistra e Brignoli che è costretto a uscire e respingere con il pugno. Poi rischiosissimo dribbling sul pressing avversario: il portiere se la cava.

4′ s.t. – Crotone che attacca, ma perde palla sulla pressione di Nestorovski, che subisce fallo: il Palermo prova subito a rilanciare l’azione, ma non c’è nessun attaccante in avanti.

2′ s.t. – HAAS!! Sponda di testa di Nestorovski e pallone per Puscas, che controlla ma viene anticipato dal compagno di squadra: tiro in corsa potente, ma imprecisa.

ORE 22.07: INIZIA LA RIPRESA

ORE 22.06: Le squadre rientrano in campo, nessun cambio nelle due squadre. Nalini in ospedale per suturare la ferita, ma la situazione è sotto controllo.

FINE PRIMO TEMPO! Primo tempo lento in cui il Palermo prova a fare la partita e il Crotone agisce di rimessa. L’occasione grossa è di Nestorovski, con un colpo di testa, ma Cordaz compie un miracolo salvando sulla linea.

47′ p.t – Contropiede Palermo condotto da Murawski, ma il polacco non si intende con Trajkovski e i rosa perdono palla. Brignoli blocca la conclusione di Rohden.

2 minuti di recupero

45′ p.t. – PALERMO VICINISSIMO AL GOL! Colpo di testa di Nestorovski su cross di Bellusci all’angolino basso: palla boccata sulla linea, anche se l’arbitro esita nel dare la decisione definitiva!

42′ p.t. – AMMONITI TRAJKOVSKI E BELLUSCI. Il macedone costretto al fallo su Stoian, mentre il difensore aveva atterrato l’avversario a centrocampo (ma l’arbitro aveva concesso vantaggio).

40′ p.t. – Crotone che attacca sull’asse Benali-Martella, che piazza il cross dalla sinistra. Pallone respinto dalla difesa del Palermo, ma il Crotone rimane in possesso.

38′ p.t. – Fallo netto ai danni di Nestorovski, che si lamenta con il quarto uomo. Poi tentativo di conclusione di Trajkovski, ma la conclusione rasoterra si perde sul fondo.

36′ p.t. – MARTELLA! Il Crotone aggira il centrocampo rosa con una palla in verticale e serve Martella sulla sinistra: conclusione larga sul primo palo.

33′ p.t. – Il Palermo prova a triangolare, ma non sfonda sulla fascia sinistra: Aleesami prova il cross, ma è facile preda per Cordaz.

31′ p.t. – CAMBIO CROTONE: esce Nalini, entra Rohden.

29′ p.t. – Rajkovic commette fallo su Nalini e rischia il secondo giallo, ma è l’attaccante del Crotone ad avere la peggio: il serbo gli pesta il ginocchio, provocandogli una netta ferita. Nalini costretto al cambio, lascia il campo in barella.

28′ p.t. – BARBERIS! Rischio per il Palermo, che concede al Crotone il due-contro-due in contropiede. Barberis incrocia con il destro e sfiora il palo lontano.

26′ p.t. – Aleesami ha spazio per il tiro e ci prova dalla distanza: pallone colpito d’esterno e che si perde in curva.

24′ p.t. – Tentativo di ripartenza del Crotone con Nalini: Palermo costretto al raddoppio e al fallo con Murawski.

21′ p.t. – Ancora Palermo, che reclama una trattenuta sia su Salvi sia su Bellusci sugli sviluppi di calcio d’angolo. L’arbitro lascia proseguire.

20′ p.t. – Nestorovski protesta per un presunto fallo di mano in area, ma la respinta è ravvicinata e con il volto.

19′ p.t. – Nervi tesi tra Vaisanen e Nestorovski, che lamenta un colpo con il braccio da parte del difensore. L’arbitro riporta la calma.

18′ p.t. – AMMONITO RAJKOVIC. Fallo da dietro a centrocampo.

16′ p.t. – Il Crotone non sfrutta un calcio di punizione e il Palermo prova a risalire il campo appoggiandosi a Nestorovski: possesso insistito ma lento, che si risolve in un tiro velleitario di Jajalo.

11′ p.t. – TRAJKOVSKI!!! Uno-due dentro l’area di rigore con Nestorovski, ma Trajkovski esita in area piccola e manca l’appuntamento con il gol. Forcing del Palermo.

9′ p.t. – Ancora Trajkovski! Il Palermo prova a sfondare con il filtrante dalla sinistra, poi palla a Trajkovski per la conclusione dal limite: blocca Cordaz senza problemi.

7′ p.t. – JAJALO! Il bosniaco non viene pressato e prova subito la conclusione da 25 metri: il suo destro sfiora di nulla il palo all’angolino basso.

5′ p.t. – TRAJKOVSKI! Palla in verticale di Salvi per Nestorovski, che salta due avversari e scarica per Trajkovski: alta la sua conclusione dalla distanza da posizione centrale.

3′ p.t. – Azione d’attacco del Crotone dalla destra, con Budimir che accentua la caduta in area sul contrasto di Rajkovic: richiamo immediato dell’arbitro a Budimir, ma si prosegue.

2′ p.t. – AMMONITO BUDIMIR. Subito gioco fermo per un contrasto con Bellusci: punita la sbracciata dell’attacante del Crotone.

ORE 21.03: INIZIA LA PARTITA! Il Palermo attacca da destra verso sinistra.

Ore 21.00: Squadre in campo. Palermo in maglia rosa e pantaloncini neri, Crotone in completo grigio.

Ore 20.58: panchine in campo, tra poco l’ingresso delle squadre.

Ore 20.50: Si torna negli spogliatoi, tra poco il via alla partita.

Ore 20.30: Squadre in campo per il riscaldamento.

Il ritorno di Roberto Stellone. Dopo la disfatta di Brescia, il Palermo riparte con un nuovo-vecchio allenatore e al Barbera si presenta il Crotone, squadra ostica che ambisce alla Serie A ma ancora alla ricerca di continuità.

Ecco le formazioni ufficiali, poi a seguire la diretta testuale su Stadionews a partire dal prepartita e dal calcio d’inizio (fissato alle ore 21):

PALERMO: 1 Brignoli, 14 Salvi, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 35 Murawski, 8 Jajalo, 32 Haas, 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.), 29 Puscas. A disposizione: 12 Avogadri, 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 6 Struna, 9 Moreo, 13 Ingegneri, 20 Falletti, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 31 Pirrello.

Allenatore: Roberto Stellone.

CROTONE: 1 Cordaz (cap.), 31 Sampirisi, 23 Vaisanen, 19 Marchizza, 26 Martella, 18 Barberis, 10 Benali, 7 Firenze, 8 Stoian, 17 Budimir, 9 Nalini. A disposizione: 22 Festa, 2 Curado, 3 Cuomo, 6 Rohden, 11 Faraoni, 16 Crociata, 20 Molina, 21 Zanellato, 25 Nwankwo, 27 Valietti, 32 Spinelli, 33 Romero.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

