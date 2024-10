Palermo Futsal Club, prima vittoria in casa: battuto il Giudecca (3 – 1)

Il Palermo Futsal Club vince la prima stagionale in casa contro il Giudecca con il risultato di 3 – 1. Le reti portano la firma di Gennaro, Pisani e Catania.

Prima frazione di gioco in cui regna l’equilibrio in campo. La rete la segna Gennaro che non ci pensa due volte: aggancio e mancino violento con Piacentino battuto. Con poche emozioni ed azioni di attacco termina il primo tempo con il vantaggio di una sola rete per i rosanero.

Le altre due reti nella ripresa le siglano Pisani e Catania. Nel finale la formazione trapanese accorcia le distanze con un gol da fuori di un ottimo Gammicchia.

Il Palermo Futsal Club vola al secondo posto a punteggio pieno insieme a Città Di Marsala e Futsal Emiri. Prossimo appuntamento datato sabato 12 ottobre alle ore 18:00. Rosanero che faranno visita al Club Olimpia, squadra che ha collezionato, al momento, una vittoria ed una sconfitta.