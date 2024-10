Rosaenero Web&Tv, la puntata del 7 ottobre / VIDEO

Torna “Rosaenero Web&Tv”, trasmissione sportiva dedicata al campionato dei rosanero condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra insieme ai giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone. Tema di oggi la debacle del Palermo contro la Salernitana, con i rosa ancora una volta incapaci di vincere al “Barbera”.

Si discute in merito alla sconfitta contro la Salernitana e di un gruppo che fatica a trovare la continuità necessaria per arrivare in alto. La trasmissione si potrà seguire sulle frequenze di TeleOne (canale 16 del digitale terrestre) e sui siti e le pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e TeleOne.