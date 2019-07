Continua l’esodo dei giocatori del Palermo. I rosanero, una volta formalizzata la mancata iscrizione del Palermo in Serie B, saranno liberi di firmare con altre società ma già da ora i procuratori si stanno muovendo per trovare accordi verbali.

Simone Lo Faso, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe molto vicino al Lecce. La società pugliese lo avrebbe bloccato e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma per il giocatore che cerca il rilancio dopo una stagione in cui non ha mai giocato. I giallorossi sono molto interessati anche ad Antonino Gallo, esterno sinistro di difesa della Primavera rosanero.

Per Luca Fiordilino, invece, c’è la fila di club della Serie B. Ascoli e Pisa, infatti, sono molto interessate al giocatore, come anche il Venezia, che però aspetta di conoscere il proprio futuro, strettamente collegato a quello del Palermo.

Anche la Salernitana sta cercando di fare la spesa nel supermarket rosanero. Il “sogno” sarebbe Aleksandar Trajkovski, ma l’ingaggio alto è uno scoglio importante, così sul giocatore si è fatto sotto il Lecce. Radoslaw Murawski, invece, interessa all’estero, con il Queens Park Rangers in vantaggio sulle altre.

Andrea Rispoli, che ormai può essere considerato un ex giocatore del Palermo a tutti gli effetti (contratto scaduto), è conteso tra la Spal, che cerca un sostituto di Manuel Lazzari (in partenza verso la Lazio), e la Salernitana.

