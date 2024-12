Palermo, i tifosi contestano: striscioni e cori contro la dirigenza

La Curva Nord del “Barbera” si fa sentire. Prima della partita tra Palermo e Catanzaro, i tifosi hanno esposto uno striscione di contestazione.

“Il vostro fallimento non scalfirà il nostro attaccamento“, questo il messaggio dei tifosi in Curva Nord. Lo striscione segue un clima di malcontento dovuto ai recenti risultati negativi della squadra.

In Curva Nord inferiore è stato esposto un altro striscione: “Fallimento totale“. Sono stati intonati cori contro l’a.d. Gardini, il d.s. De Sanctis e l’allenatore Dionisi, applauditi dal resto dello stadio.





Il clima al “Barbera” non è per nulla caldo. Non è soltanto una questione di meteo: le presenze allo stadio sono ridotte al minimo, i tifosi cominciamo a contestare squadra e società

