Palermo, i tifosi scelgono Brunori come miglior giocatore di dicembre

Matteo Brunori è stato eletto miglior giocatore del mese di dicembre. L’attaccante rosanero, che ha ritrovato un po’ si spazio dopo un periodo complicato, è stato votato dai tifosi.

Il mese di dicembre per il Palermo è stato caratterizzato da risultati negativi. La squadra di Dionisi ha ottenuto solo due vittorie contro Spezia e Bari, poi quattro sconfitte. La squadra è scivolata all’undicesimo posto in classifica, a tre punti dalla zona play off e quattro punti dalla zona play out.

In questo contesto, però, la buona notizia è quella che Brunori è tornato a giocare con più continuità. L’attaccante, nel mese di dicembre, è partito titolare contro il Bari e nelle altre gare è sempre subentrato. Il 9 rosanero attualmente è al centro delle voci di mercato, anche se il nuovo direttore Carlo Osti ha dichiarato che il Palermo lo proverà a recuperare.





