Palermo, il dato dei titoli emessi per la gara contro la Salernitana

Procede a buon ritmo la prevendita dei biglietti per Palermo – Salernitana, gara valida per l’8a giornata di Serie B, in programma domenica alle ore 15.

La società rosanero, sui social, ha comunicato il dato dei titoli emessi al momento: sono 20.342. Il numero è destinato a salire nelle prossime ore, confermando la media di presenze al “Barbera”. Ai 13.680 abbonati, quindi, si sommano 6.662 biglietti venduti.

Il Palermo ha giocato due gare casalinghe in questa stagione, con Cosenza e Cesena. Per la prima gara stagionale al “Barbera” erano stati 25.787 i presenti, mentre col Cesena 23.230. Niente di trascendentale ma comunque dati importanti per partite di Serie B.

