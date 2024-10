Palermo, infortunio per Baniya: condizioni e tempi di recupero

Sospiro di sollievo per Rayyan Baniya: il difensore del Palermo è uscito molto dolorante per infortunio durante la partita vinta dal Palermo contro la Reggiana. Visti i suoi precedenti di infortuni, proprio al ginocchio, si potevano temere condizioni peggiori, ma il club rosanero ha pubblicato in una nota a piè di pagina nella lista dei convocati un paio di righe sulle condizioni del difensore.

“Rayyan Baniya è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo”.

Baniya salterà non solo il Mantova ma sicuramente anche il Cittadella in programma domenica 3 novembre, poi sarebbe in dubbio per il match contro il Frosinone che si giocherà il venerdì successivo.