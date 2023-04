MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La Curva Nord Inferiore non prenderà parte alla trasferta di Venezia: la motivazione è legata alla scelta del club veneto di autorizzare la vendita dei biglietti del settore ospiti soltanto “per i sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva “Palermo FC”.

Di seguito il comunicato degli ultras: “Siamo nuovamente costretti a disertare la prossima trasferta a causa dell’ennesima inutile imposizione da parte delle autorità. Dopo decine di trasferte in cui abbiamo riempito tutti i settori ospiti degli stadi dove giocava il nostro Palermo, portando anche tremila persone senza mai provocare nessun incidente o disordine particolare, oggi veniamo fermati da questa immotivata repressione, viene richiesta la fidelity card per poter accedere al settore ospiti di Venezia.

La Curva Nord Inferiore è da sempre in prima linea nella lotta contro la tessera del tifoso, contro la fidelity card e contro qualsiasi repressione verso il tifoso e da qui scaturisce la nostra scelta di non presenziare in questa trasferta. Ma di certo non saranno queste stupide repressioni a fermarci. Il Palermo lo abbiamo sempre seguito e lo continueremo a fare ogni volta che ci sarà permesso, con chi ci reprime, da sempre nessun compromesso”.

LEGGI ANCHE

SALA: “IL PARI COL COSENZA NON PREGIUDICHI LA NOSTRA STAGIONE”

PIGLIACELLI: “IL PARI FA MORALE MA COL COSENZA VOLEVAMO VINCERE”

IL PALERMO NON SA PIÙ VINCERE

PALERMO, SEGRE: “CI DISPIACE PER I FISCHI”

SCHWOCH: “PALERMO DA PLAYOFF? NON HO AVUTO QUESTA IMPRESSIONE”