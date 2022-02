MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo affronterà la Turris per la sesta volta nella storia: sono due i precedenti giocati in Sicilia, in entrambi i casi i rosanero non sono riusciti a vincere.

Come ricorda Il Giornale di Sicilia, il primo risalate al 16 novembre 1997, quando al Velodromo il picciotto Tarantino, centrocampista che dovette sostituire il portiere della Turris espulso, parò un rigore ai rosa nei minuti di recupero, costringendoli allo 0 – 0.

Il secondo risale invece alla scorsa stagione, quando il Palermo di Boscaglia perse 0 – 1, beffato al 95′ da Pandolfi.

