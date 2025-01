Palermo, Nedelcearu verso l’addio: sul difensore ci sono già delle pretendenti

Mentre si attendono i colpi in entrata, con il ds Osti al lavoro sottotraccia per rinforzare l’organico di Dionisi, il Palermo punta alle cessioni. Chi potrebbe lasciare è Nedelcearu, con un contratto in scadenza a giugno che sicuramente non sarà rinnovato.

L’impressione è che il difensore possa dire addio prima del tempo e su di lui ci sarebbero già delle pretendenti. Nessuno, però, ha ancora tentato l’affondo decisivo.

Una delle squadre interessate è il Cosenza, ma ci sarebbe anche la Dynamo Bucarest. L’addio di Nedelcearu sarebbe anche fondamentale per liberare uno slot nella lista Over, visto che attualmente il Palermo ha solo un posto vuoto. Lo riporta il Giornale di Sicilia.