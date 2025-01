Calciomercato, la ‘bomba’ di Di Marzio: “Il Palermo segue Pohjanpalo”

Rinforzare l’attacco è uno dei principali obiettivi invernali del Palermo nella sessione invernale. I rosanero cercano una punta per completare il reparto, soprattutto alla luce del recente cambio di sistema di gioco, col passaggio al 3-5-2. L’ultimo nome sulla lista sarebbe veramente in grado di fare la differenza.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Palermo starebbe seguendo Joel Pohjanpalo, capitano del Venezia. “La volontà è quella di fare un colpo importante in attacco, e oltre ai nomi di Borrelli e Lapadula, già emersi in questi giorni, la novità è rappresentata da Pohjanpalo”, si legge sul sito del noto esperto di calciomercato.

Questa settimana dovrebbe essere decisiva per capire la fattibilità dell’operazione. Il Venezia lotta per non retrocedere e difficilmente si priverebbe di un titolare inamovibile che ha già segnato 6 gol in Serie A, soprattutto considerato che mancano pochi giorni alla fine della sessione e non ci sarebbe il tempo per sostituirlo adeguatamente.





Pohjanpalo rappresenterebbe un rinforzo importantissimo per il Palermo, un’autentica garanzia. Il centravanti classe 1994 in 70 presenze in Serie B ha segnato 41 gol e solo nella scorsa stagione ne ha messi a segno 22. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il trasferimento si potrà concretizzare.

