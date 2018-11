Domenica sera, ore 21.00, va in scena il big match della dodicesima giornata del campionato di Serie B tra Palermo e Pescara. Il “Barbera” è un vero e proprio tabù per la squadra biancoazzurra: gli abbruzzesi, infatti, non hanno mai vinto in Sicilia nei 21 precedenti contro la formazione rosanero.

PALERMO – PESCARA: LE PROBABILI FORMAZIONI

11 vittorie e 10 pareggi in favore del Palermo che spera di poter prolungare questa striscia positiva. 29 i gol realizzati dai rosanero, soltanto 11, invece, quelli subiti. Negli ultimi due precedenti, lo scorso anno in Serie B e due anni fa in Serie A, la sfida terminò sul punteggio di 1-1. Per mantenere la vetta, dunque, il Pescara dovrà battere anche la cabala, seppur un pareggio potrebbe far mantenere il primo posto agli uomini di Pillon, anche se il Palermo ha ancora una gara da recuperare.

